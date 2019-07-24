نيويورك – أعلنت الأمم المتحدة أن الكويت تسلمت 270 مليون دولار من العراق كتعويضات لأضرار نجمت عن “حرب الخليج الأولى”، في إطار مساعيها للحصول على كامل التعويضات.

وقالت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة في بيان لها، إنه “بهذه الدفعة الأخيرة، تكون قد دفعت إجمالي 48.7 مليار دولار، ليتبقى 3.7 مليار دولار من إجمالي المبلغ الكلي والمقدر بـ 52.4 مليار دولار”.

وترتبط هذه الأموال بطلب واحد قدمته شركة نفط الكويت لخسائرها في الانتاج والأضرار التي لحقت بموجودات النفط، بحسب ما أفادت اللجنة في بيان.

وتشكلت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة عام 1991، عقب إخراج التحالف بقيادة الولايات المتحدة القوات العراقية من الكويت، وحددت قيم المبالغ التعويضية لأفراد وشركات وأجهزة حكومية وغيرها من المنظمات التي لحقت بها خسائر بسبب الحرب، وتأتي هذه الأموال من ضريبة فرضت على مبيعات النفط العراقي ومنتجاته.

وأجبرت اللجنة على وقف الدفعات المالية بين عامي 2014 و2018 بسبب الأزمة الأمنية في العراق وسيطرة تنظيم “داعش” على أجزاء واسعة من البلاد.

والتزم العراق بدفع الضريبة، باستثناء طلبه تعليقها عام 2014.

المصدر: “أ ف ب”