الإمارات: مراكز الشرطة استقبلت 41 ألف “بلاغ ذكي” منذ أكتوبر الماضي

الإمارات: مراكز الشرطة استقبلت 41 ألف “بلاغ ذكي” منذ أكتوبر الماضي

الإمارات العربية – أفادت وزارة الداخلية الإماراتية، بأن مراكز الشرطة في الدولة تلقت نحو 41 ألف بلاغ عبر خدمة “مركز الشرطة في هاتفك”، وأن عدد مستخدميها قارب 20 ألف شخص.

وبينت الوزارة في بيانها أن “البلاغات الذكية المستلمة تنوعت بين شيكات من دون رصيد ومفقودات وخيانة أمانة واختلاس، وجرى التعامل معها سريعا”، مؤكدة أن هناك “إقبالا متزايدا من الأفراد للاستفادة النوعية من الخدمات الذكية”.

وقال نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي المشرف العام على الخدمة، الفريق ضاحي خلفان، إنه “ومنذ انطلاق الخدمة، لاقت تفاعلا وصدى طيبا من الجمهور، وأنها تعمل على تقديم خدمات المراكز الشرطية دون الحاجة للوصول إلى المراكز”.

وأكد خلفان، حرص الوزارة على تقديم خدمات وفق تقنيات مستحدثة ترتكز على أحدث الممارسات وأفضل التقنيات بصورة مبسطة وسهلة، تتلاءم مع متطلبات المتعاملين.

وأطلقت وزارة الداخلية في الإمارات، خدمة “مركز الشرطة في هاتفك – MOI-UAE”، في أكتوبر الماضي، بهدف تسريع إنجاز المعاملات وتسهيلها على المتعاملين الذين بات بإمكانهم تقديم البلاغات دون الحاجة إلى زيارة المراكز الشرطية، وأيضا لتقليص زمن الاستجابة وإنهاء المعاملات بسرعة ودقة بصورة تتماشى مع رؤية الدولة 2021.

المصدر: الإمارات اليوم