ليبيا – عقد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الثلاثاء إجتماعاً مع كل من وزير الحكم المحلي عادل الزايدي وعميد بلدية ترهونة عياد البي بحضور مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد الطاهر.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة الأوضاع المعيشية في البلدية وخاصة الأوضاع في قطاع الصحة والتعليم والمياه والطرق.

وأصدر الثني التعليمات بضرورة تحديد الأولويات خاصة فيما يتعلق بصيانة المرافق الإدارية والتعليمية والصحية ، مشددا على ضرورة التواصل مع مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة النقدية بقيمة 200 مليون لتوزع على المصارف قبل عيد الاضحى المبارك.

يُشار إلى أن رئيس الحكومة المؤقتة أوفد وزير التعليم فوزي بومريز لبلدية ترهونة خلال الأيام القليلة الماضية وذلك للوقوف عن كثب على كافة احتياجات البلدية وظروفها المعيشية والإنسانية خاصة لما تقدمه البلدية من دعم للسلطات الشرعية ووقوفها في وجه الجماعات الإرهابية والإجرامية.