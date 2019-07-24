ليبيا – فيما بدت بأنها سابقة جديدة من سوابق العمل الدبلوماسي والسياسي في ليبيا وربما في كامل المنطقة ، سافر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى تونس للقاء القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا بالوكالة ” جاشوا هاريس ” .

وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في تدوينة مختصرة عبر حسابها الرسمي الموثق عبر موقع فيسبوك أن جاشوا ناقش السراج في التعاون المستمر لهزيمة الإرهاب .

وأضافت السفارة أن القائم بالأعمال ” جوشوا هاريس ” إلتقى السراج اليوم في تونس وقد أكد كلاهما على أهمية الوقف الفوري للقتال في طرابلس والعودة للعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة .

ويأتي هذا الموقف من السراج هو الأول منذ أبريل الماضي عقب إنطلاق العمليات العسكرية للجيش في طرابلس الذي يتحدث فيه عن قبوله بوقف إطلاق النار والعودة للعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة .

وكان السراج قد أصدر بيانات عدة أكد خلالها عزمهم ما أسماه ” دحر المعتدي ” بالكامل فيما أكد وزير داخليته فتحي باشاغا بأنهم سيحتفلون بنصرهم غير المنقوص العام القادم في بلدة الجغبوب أقصى شرق ليبيا ، أما الجماعات المسلحة التابعة لهما فقد أكدت عزمها مواصلة القتال حتى ” تحرير الرجمة ” ! .

المرصد – متابعات