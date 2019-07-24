ليبيا – طالبت المملكة العربية السعودية الإسراع بتحقيق التسوية السياسية الشاملة في إطار التوافق والحوار دون إقصاء وعلى أساس الاتفاق السياسي ووفق المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة بما يعيد الأمن والاستقرار إلى ليبيا وينهي معاناة الشعب الليبي.

المندوب الدائم للمملكة السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي أكد في كلمته أمام مجلس الأمن في نيويورك بصفته رئيسًا للمجموعة العربية لهذا الشهر ونيابة عن الدول العربية الشقيقة اليوم الأربعاء الحرص على وحدة ليبيا وسيادتها وتجديد الرفض للحلول العسكرية ولكل أشكال التدخل في شؤونها الداخلية.

ولفت المعلمي النظر إلى الدعم لكل الجهود الهادفة للقضاء على التنظيمات الإرهابية واستئصال الخطر الذي تمثله على ليبيا وعلى جوارها وعموم المنطقة.