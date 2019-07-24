ليبيا – رفض عضو مجلس النواب على السعيدي عملية تواصل حكومة الوفاق مع السلطات التونسية للتفاوض بشأن تسليم الطائرة الحربية وقائد الطائرة التى هبطت إضطرارياً في ولاية مدنين التونسية.

السعيدي لفت خلال تصريح لـ”أصوات مغاربية” تابعته صحيفة المرصد إلى أن الطائرة وكابتن الطائرة لا يتبعون حكومة الوفاق ولا يحق لهم استلامهم ولا شك أن السلطات التونسية تعلم بحالة النزاع المسلح في ليبيا بين حكومة الوفاق وقوات الجيش.

وأكد على أن السلطات التونسية لن تقدم على تسليم الطائرة والكابتن لأنها بذلك ستفقد علاقتها بالقيادة العامة للجيش، مبيناً أنهم يدركون بأنه في حال تم تسليم كابتن الطائرة فسيكون مصيره الموت.

ونوّه إلى أن مجلس النواب في طبرق سوف يتواصل مع نظيره في البرلمان التونسي لمعرفة مصير الطائرة والكابتن، مشيراً إلى ضرورة حماية قائد الطائرة من قبل السلطات التونسية.