ليبيا – طالب العضو المنشق عن مجلس النواب في طبرق جلال الشويهدي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتشكيل لجنة تحقيقات خاصة للتحقيق بصورة عاجلة بحادثة إختفاء النائبة سهام سرقيوة وما قال أنه ” قتل خارج القانون يتعرض له نشطاء وسياسيون مخالفين للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر حسب زعمه.

الشويهدي إدعى في مذكرة وجهها للأمين العام أن مدينة بنغازي تعاني مما وصفه بـ” إنتهاكات صارخة للمفاهيم والأعراف الدولية وأبسط حقوق الإنسان” ، مشيراً إلى أن حادثة سرقيوة كانت دليلاً على استمرار هذه السوابق الخطيرة حسب زعمه.

وإتهم العضو المنشق عن مجلس النواب القوات المسلحة بالهجوم على منزل النائبة سرقيوة في بنغازي والاعتداء على زوجها وأطفالها وإطلاق الرصاص على زوجها واقتيادها إلى مكان غير معلوم.

وإستنكر الشويهدي صيغة البيان الذي أصدرته بعثة الأمم المتحدة بشأن حادثة سهام سرقيوة، معتبراً أنه يدل على عدم تفاعل واهتمام البعثة بقضايا حقوق الإنسان.

كما ختم النائب مذكرته بالتأكيد على أهمية دور عمل الأمم المتحدة في ليبيا بهذه المرحلة الصعبة، مطالباً إياها بمراجعة عمل البعثة الأممية لضمان حيادية الدور المناط به.

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