ليبيا – أكد اللواء 73 مشاة على إستمرار تقدم وحدات القوات المسلحة في جميع المحاور ووصولها إلى نقاط جديدة ، مبيناً بأن الاشتباكات مستمرة منذ الساعات الاولى لفجر الثلاثاء .

اللواء 73 أوضح بحسب مكتبه الاعلامي أن وحدات اللواء والكتيبة 127 مشاة تقوم بتضييق الخناق أكثر على تمركزات مسلحي الوفاق خلف معسكر النقلية بطريق المطار وتمركز بالقرب من ما يعرف بـ”طريق الإصفاح” ، مبيناً بأن قواتهم تمكنت من استهداف عدة آليات وغنم اخرى وأسر فرد تابع لكتيبة النصر بالزاوية .

وأكد اللواء على أن الطيران التركي المسير لن يمنع تقدم القوات المسلحة فلا توجد مقاومة إلا من خلاله حسب قوله، مشيراً إلى أن معنويات جنودهم عالية والتقدم مستمر ولن يتوقف إلا بتحرير العاصمة طرابلس.