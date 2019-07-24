ليبيا – إجتمع رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين بحضور مقرر المجلس محمد أبوسنينة بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

المشري وسلامة ناقشا بحسب المكتب الإعلامي التابع للمجلس مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية التي تمر بها البلاد في ظل استمرار ما وصفه “العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).

وأعرب المشري عن امتعاض مجلسه من مواقف بعض الدول التي قال بأنها تدعي اعترافها بشرعية حكومة الوفاق وتستمر في ذات الوقت في دعمها لمن وصفه بـ “مجرم الحرب حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) في استهداف المدنيين والمطارات والأماكن الحيوية بطرابلس حسب زعمه.

كما أكد أن مجلسه يعمل على إنجاح المبادرات السياسية المعتمدة على الاتفاق السياسي وأنه لن يقبل التفاوض مع أي طرف يكرس لما وصفه بـ “للعدوان” ويفرض الرأي بالقوة.