العراق – اعلنت وزارة التجارة، تقدم محافظة الموصل في تسويق مادة الحنطة، بعد ان تجاوزت الكميات المسوقة من الفلاحين والمزارعين الى اكثر من ستمئة الف طن .

وقالت الوزارة في بيان نقلا عن قاسم حمود مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، المشرف على تسويق المحافظة، ان محافظة الموصل تحقق تقدما للوصول الى المركز الاول في تسويق مادتي الحنطة والشعير هذا الموسم، بعد ان تجاوزت هذه المحافظة الظروف التي اوجدتها حقبة داعش، لتواصل المساهمة في توفير سلة غذاء العراقيين.

وأشار حمود، إلى أن مراكز الاستلام في الموصل شهدت تقدما كبيرا في تسويق كميات الحنطة هذا الموسم، واظهر فلاحو المحافظة تعاونا كبيرا من اجل تجاوز الكثير من التعقيدات، فيما كانت ملاكات وزارة التجارة في الشركة العامة لتجارة الحبوب والدوائر الساندة الاخرى على مستوى عالٍ من المسؤولية، عندما واكبت أعمالها خلال ساعات الليل والنهار لاستلام الكميات المسوقة، واظهار نتائج الفحص المختبري، وتسليم الفلاحين مستحقاتهم خلال اثنتين وسبعين ساعة فقط من تاريخ ظهور النتائج.

المصدر : واع