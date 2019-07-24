ليبيا – قال الناطق الرسمي باسم الجيش اللواء أحمد المسماري أن صحيفة “نيويورك تايمز” قد أكدت تورط المخابرات القطرية في أعمال إرهابية بقيامها بتفجيرات في دولة الصومال ودعمها للإرهابيين هناك.

اللواء المسماري أكد في تصريح خاص لقناة “العربية” أمس الأربعاء قائلا: “سبق وتحدثنا في سنوات ماضية وفي عدة مناسبات إعلامية سواء مؤتمرات، أو لقاءات، وندوات إعلامية محلية ودولية عن دور قطر الإرهابي في ليبيا والمنطقة بالكامل، وقدمنا الوثائق والمستندات التي تثبت ما ذكرناه سابقا، وطرحنا أسماء عناصر قطرية رسمية بينها ضباط مخابرات ودبلوماسيين، وشرحنا دورهم في دعم الإرهابيين سواء بالمال أو السلاح، إضافةً للدعم السياسي واللوجستي بصفة عامة”.

وأضاف :”حان وقت معاقبة قطر وتقليم أظافرها الوسخة تحدثنا كثيرا وأكدنا في كل مرة أن قطر أصبحت تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، وكذلك للمنطقة الإقليمية ولمنابع الطاقة”.

وإختتم المسماري حديث بالقول :”نؤكد اليوم على أن محاربة الإرهاب لا تقتصر على قتال الإرهابيين بل يجب أن تقطع كل وسائل الدعم، وتجفيف منابع المال الفاسد ومعاقبة الداعمين والمناصرين لهذه العصابات الإرهابية التدميرية وعلى رأسها الدول والمنظمات التي تتستر بحقوق الإنسان وباسم الدين من أجل تنفيذ مآربها الخبيثة والتي تعد تهديدا أمنيا للإنسانية كافة ولمصالح الشعوب المشتركة التي يأتي في مقدمتها الأمن والاستقرار”.