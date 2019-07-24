كوريا ج – أفادت وزارة الوحدة في سيئول اليوم، إن كوريا الشمالية رفضت تسلم مساعدات غذائية من كوريا الجنوبية بسبب عزم الأخيرة إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع أمريكا في أغسطس المقبل قرب حدودها.

وأوضحت الوزارة، أن الحكومة الكورية الجنوبية تسعى للتأكد من الموقف الرسمي لبيونغ يانغ بهذا الشأن عبر برنامج الأغذية العالمي.

وفي الشهر الماضي أعلنت سيئول عن خطتها لتوفير 50 ألف طن من الأرز الذي يتم حصاده محليا عن طريق برنامج الغذاء العالمي لمساعدة بيونغ يانغ على مواجهة النقص المتزايد في الغذاء، وتدفع لتوصيل أول شحنة من الأرز هذا الشهر، بهدف إكمال تسليمها بحلول شهر سبتمبر.

وكان برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة قد ذكرا في وقت سابق، بعد زيارة لكوريا الشمالية، أن إنتاج كوريا الشمالية من المحاصيل في العام الماضي بلغ أدنى مستوى له منذ عام 2008، وأن ما يقدر بنحو 10 ملايين شخص، يمثلون حوالي 40% من السكان، يعيشون في حاجة ماسة للغذاء.

يذكر أن كوريا الشمالية تنتقد بشكل متزايد إجراء التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، حيث حذرت في الأسبوع الماضي من أن الاستئناف المتفق عليه للمحادثات النووية على مستوى العمل مع الولايات المتحدة قد يتأثر في حال واصلت الأخيرة التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية.

المصدر:”يونهاب”