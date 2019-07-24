مصر – نشرت الإعلامية ريهام سعيد على حسابها الخاص في “إنستغرام” صورة مصنوعة لجنازتها تداولها نشطاء على مواقع التواصل، حيث ظهر فيها نعش محمول وظهر الفنان أحمد سعيد عبد الغني في صدر الصورة وهو يحمل النعش.

ريهام كتبت معلقة على الصورة بقولها: “هي وصلت للدرجة دي.. طب معلش.. حتى لو مت ليه أحمد سعيد عبد الغني شايل النعش بتاعي.. هم يضحك وهم يبكي”.

وبدوره سخر النجم أحمد سعيد عبد الغني من الصورة المتداولة على صفحات الـ”سوشيال ميديا”، والتي ظهر من خلالها وهو يحمل نعش الإعلامية ريهام سعيد عقب خبر وفاتها.

وأكد أحمد أنه متواجد في الغردقة حالياً مع عائلته وأطفاله يستمع بإجازة الصيف، مضيفاً أنه ضحك عندما شاهد الصورة التي يحمل فيها نعش ريهام سعيد المفبركة، لأن الصورة كانت وهو يحمل نعش والده النجم الكبير الراحل سعيد عبد الغني، والذي توفاه الله في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي.

وتمنى عبد الغني السلامة للإعلامية ريهام سعيد، إذ يكنّ لها كل الاحترام والتقدير، ويتمنى أن تقوم لجمهورها وأعمال الخير في أقرب وقت، وطلب من الناس عدم تداول أخبار مفبركة عن الموت بشكل سخيف.

وسائل اعلام مصرية