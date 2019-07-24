الولايات المتحدة – تراجعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع الماضي، بواقع 10.8 ملايين برميل، مقارنة مع توقعات محللين بهبوط الكمية بـ4 ملايين برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، الأربعاء، إن مخزونات الخام التجارية الأمريكية، (باستثناء تلك الموجودة في الاحتياطي الاستراتيجي للنفط)، استقرت الأسبوع الماضي عند 445 مليون برميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة، في بيان لها، أن مخزونات النفط الخام تزيد 2 بالمئة عن متوسط ​​الخمس سنوات لهذا الوقت من العام.

وبلغ متوسط ​​مدخلات مصفاة النفط الخام الأمريكية 17 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، أي أقل بمقدار 233 ألف برميل يوميا عن متوسط ​​الأسبوع السابق.

وكانت مصافي الخام الأمريكية، تعمل بنسبة 93.1 بالمئة من طاقتها التشغيلية الأسبوع الماضي.

وبلغ متوسط ​​واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 7 ملايين برميل يوميا، الأسبوع الماضي، بزيادة 196 ألف برميل يوميا عن الأسبوع السابق.

وخلال الأسابيع الأربعة الماضية، بلغ متوسط ​​واردات النفط الخام حوالي 7.2 مليون برميل يوميا، أي أقل بنسبة 13.7 بالمئة عن نفس فترة الأسابيع الأربعة الماضية على أساس سنوي.

الأناضول