انجلترا – تمكن الخبراء من تحديد شكل قطعة الزجاج الأخضر التي عثر عليها بين أنقاض فيلا تعود إلى عصر الإمبراطورية الرومانية بقرية تشادورث ، جلوسترشاير البريطانية.

ووفقا لصحيفة The Guardian، فإن هذه القطعة هي جزء من قنينة صنعت في منطقة محاذية للبحر الأسود استخدمت لحفظ العطور الغريبة.

ويذكر أن علماء الآثار عثروا على هذه القطعة في صيف عام 2017، ولكنهم لم يتمكنوا إلى الآن من تحديد نوع القنينة . وقد بينت نتائج التحاليل التي أجراها خبراء من مختلف بلدان العالم، أن الإناء الزجاجي كان طولانيا وشكله بيضوي ذا نهاية حادة. هذا الشكل يتوافق مع قطعة أثرية على شكل سمكة موجودة في متحف كورنينغ للزجاج بنيويورك في الولايات المتحدة، وهناك قطعة مشابهة عثر عليها في تاوريس خيرسون في شبه جزيرة القرم.

يشير العثور على هذه القطعة الزجاجية بين أنقاض فيلا رومانية في بريطانيا، إلى أن صاحب الفيلا كان من الأغنياء وذا مكانة اجتماعية عالية، لأنه كان على علاقة بأشخاص يعيشون في مناطق مختلفة من الامبراطورية الرومانية ويبدو أنه كان من علية القوم.

المصدر: لينتا. رو