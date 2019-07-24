نيويورك – كال المندوب الإسرائيلي الدائم في الأمم المتحدة داني دانون، في كلمة أمام مجلس الأمن، الاتهامات إلى “حزب الله” وإيران بشأن تهريب الأسلحة ملمحا إلى العراق خلال كشفه عن مسارها البري.

وفتح دانون مجددا الاتهامات بتصنيع الصواريخ في لبنان، واتهم إيران بأنها تنقل معدات إلى “حزب الله” عن طريق ميناء بيروت لتطوير برنامج إنتاج الصواريخ.

وشدد الدبلوماسي الإسرائيلي أمام مجلس الأمن على أن جهات سورية وإيرانية تقتني المعدات من شركات أجنبية عن طريق “إخفاء نواياها الحقيقية”.

وفي محاولة منه لإقناع أعضاء مجلس الأمن بوجهة النظر الإسرائيلية، عرض دانون خريطة أظهر من خلالها ما وُصف بأنها “مسارات تهريب المعدات العسكرية إلى المنظمة الإرهابية ومنها جوا من مطار دمشق إلى مطار بيروت وبرا عن طريق معبر المصنع بين العراق وسوريا وبحرا عن طريق ميناء بيروت”.

ونقل موقع “هيئة البث الإسرائيلي” عن محللين قولهم إن “طهران تفضل نقل الأسلحة والمعدات عن طريق البحر تفاديا لتعرض هذه النقلات لغارات جوية تنسب إلى إسرائيل”.

ونسب الموقع إلى هؤلاء تفسيرا يرى أن “إيران تمتنع حاليا عن خوض مواجهة بحرية مباشرة مع إسرائيل إذ أنها تسعى إلى تخفيف العقوبات المفروضة عليها عن طريق التفاوض”.

وفي تفصيل لافت وتقليدي على تضخيم الأخطار التي تتعرض لها إسرائيل، نسب الموقع الإسرائيلي إلى هؤلاء المحللين قولهم باحتمال “استهداف سفن إسرائيلية حربية وتجارية بواسطة صواريخ”، مضيفا في السياق ذاته أن قيادة سلاح البحرية الإسرائيلية تستعد لمثل هذا السيناريو.

المصدر: makan.org.il