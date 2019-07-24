روسيا تأمل في ارتفاع الطلب على النفط عالميا في 2020

روسيا تأمل في ارتفاع الطلب على النفط عالميا في 2020

روسيا – أفاد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، امس إن بلاده تأمل في استمرار ارتفاع الطلب على النفط بالسوق العالمية في 2020.

وأضاف نوفاك “سيعتمد الطلب على النفط إلى حد كبير على العلاقات الاقتصادية بين القوى الكبرى، نأمل أن يكون الطلب كبيرا كما كان في السنوات السابقة”، وفق إعلام روسي.

وأشار نوفاك “لا يزال من المبكر وضع توقعات، حيث أن الطلب على النفط يعتمد على العديد من العوامل”، دون مزيد من التفاصيل.

وتابع نوفاك “من الواضح، الآن لدينا سوق متوازن إلى حد ما – والتقلبات منخفضة. يوجد العديد من المواقف التي لا يمكن التنبؤ بها، يمكن أن تغير الوضع الحالي”.

وشدد “سنراقب كيف سيتطور الوضع بالسوق العالمية للنفط ونتخذ القرارات المناسبة”.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ معدل نمو الطلب على النفط 1.4 مليون برميل يوميا، مقابل 1.2 مليون برميل يوميا في 2019.

وتوقعت الوكالة عودة وفرة المعروض النفطي في العام المقبل، بفضل زيادة الإنتاج الأمريكي رغم تمديد اتفاق تحالف (أوبك+) بهدف كبح أي تخمة.

وفي 3 يوليو / تموز الجاري، وافق تحالف (أوبك+)، الذي يضم أعضاء أوبك ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا على تمديد العمل باتفاق خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا على مدار 9 أشهر مقبلة حتى نهاية مارس/ آذار 2020.

وكان التحالف قد بدأ مطلع العام الجاري تنفيذ اتفاق خفض إنتاج الخام بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، لمدة 6 شهور.

الأناضول