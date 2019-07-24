إيطاليا – قاد المخضرمان، النجم كريستيانو رونالدو والحارس جانلويجي بوفون، فريقهما يوفنتوس للفوز على إنتر ميلان، في “ديربي” إيطاليا الذي جمعهما اليوم الأربعاء، ضمن بطولة الكأس الدولية للأبطال.

وتقدم فريق إنتر ميلان “الأفاعي” بهدف مبكر جاء بـ “نيران صديقة” سجله مدافع يوفنتوس الجديد الهولندي، ماتيس دي ليخت، خطأ في مرماه، عند الدقيقة العاشرة من صافرة البداية.

وعوض كريستيانو رونالدو هفوة زميله دي ليخت، بإحرازه هدف التعادل لليوفي، في الدقيقة 68 من ضربة حرة مباشرة، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت في الصين، بالتعادل بهدف لمثله.

وحسم المخضرم جانلويجي بوفون ركلات الترجيح التي لجأ إليها الفريقان مباشرة، لصالح “السيدة العجوز” بتصديه لثلاث كرات، ليفوز يوفنتوس بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وحصل يوفنتوس بعد هذه النتيجة على نقطتين، بينما اكتفى إنتر ميلان بنقطة واحدة.

المصدر: وكالات