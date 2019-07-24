مصر – نجحت شركة مصر للطيران في إطلاق أطول رحلة طيران بطائرة “دريملاينر” الجديدة، باستخدام الوقود الحيوي بنسبة 30% من الوقود المصنع من المخلفات الزراعية و70% من الوقود العادي.

وأكد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران الطيار أحمد عادل، أن هذه الخطوة جاءت من منطلق دعم الشركة لاستخدام الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة في صناعة النقل الجوي للحد من الانبعاثات الضارة، حيث تقوم الشركة حاليا متمثلة في قطاع السلامة والجودة بعمل العديد من الدراسات لإمكانية تطبيق هذا المشروع على جميع الطائرات في المستقبل القريب.

وأوضح عادل قائلا: “تعد هذه الرحلة الأطول على متن هذا الطراز (B787-900 دريملاينر) من حيث نقطة الإقلاع من مقر مركز تسليم الطائرات بإيڤيريت حتى وجهتها إلى القاهرة، كما أنها الرحلة الأولى لمحرك رولزرويس طراز Trent 1000، ليعمل بهذا الخليط من الوقود النباتي وبهذه النسبة 30-70%”.

وتم تنفيذ هذه الرحلة خلال حصول مصر على الطائرة الخامسة من طراز “B787-9 Dreamliner”، حيث تعد الخامسة من أصل ستة طائرات من ذات الطراز في الأسطول المصري.

ومن المقرر أن تصل الطائرة السادسة والأخيرة من هذا الطراز إلى مصر، منتصف أغسطس المقبل 2019.

المصدر: RT