إيران – أكد علي رضا تنغسيري قائد القوات البحرية في الحرس الثوري، امتلاكه تسجيلات لأجهزة لاسلكي لقوات أمريكية وبريطانية في الخليج، تخاطب قوات دول مجلس التعاون الخليجي بأن “يخرسوا”.

وقال تنغسيري إن الأمريكيين “لن يحققوا أيا من أهدافهم ضد إيران في منطقة الخليج”.

من جهته أكد إسحق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني، أن الإيرانيين “كانوا ولا يزالون يحافظون على أمن الخليج ومضيق هرمز”.

وأضاف جهانغيري أن “إيران ستضحي لأجل الحفاظ على أمن المنطقة ولن تسمح لأي دولة بزعزعة استقرارها”، مؤكدا أن “غطرسة بعض الدول في التعامل مع إيران ستعطي نتائج عكسية”.

وفيما يتعلق بالأحداث الأخيرة في مياه الخليج، قال جهانغيري إن “احتجاز ناقلة النفط البريطانية أثبت أنه لا يمكن التحدث مع إيران بلغة القوة”، مشيرا إلى أن “الحوار والتخاطب مع إيران بلغة الاحترام سيعطي نتائج إيجابية”.

وأضاف قائلا: “الأدلة التي قدمتها بريطانيا لاحتجاز ناقلة النفط البريطانية واهية، بينما لدى إيران عشرات الأدلة لاحتجاز ناقلة النفط البريطانية”.

وتطرق جهانغيري إلى الصفقة النووية مع إيران، قائلا: “الدول المتبقية في الاتفاق النووي لم تقدم على أي خطوات مؤثرة للتعويض عن انسحاب واشنطن منه”.

المصدر: RT