مصر – يمر الفنان كريم عبدالعزيز بأزمة بسبب عدم الاستقرار على فريق عمل فيلمه الجديد “البعض لا يذهب للمأذون”، ويعقد كريم جلسات عمل مع صناع الفيلم لمحاولة الاستقرار على البطلة والممثلين المشاركين في العمل .

حيث وضع المخرج أحمد الجندي قائمة بأسماء الممثلين المقرر التعاقد معهم للبدء في تصوير الفيلم مباشرة، إلا أن كريم لم يستقر حتى الآن على البطلة التي سوف تقف أمامه في الفيلم.

وفى سياق متصل، أوشك السيناريست أيمن وتار، على الانتهاء من وضع اللمسات النهائية لسيناريو الفيلم والذي تعتمد أحداثه على قصة كوميدية اجتماعية، مثلما قدمها في فيلمه الأخير “نادي الرجال السري” من إخراج خالد الحلفاوي.

وينتظر كريم طرح فيلمه “الفيل الأزرق2” ، المقرر عرضه يوم 25 يوليو الجاري في جميع دور العرض، ويشارك في بطولته نيللي كريم، هند صبري، شيرين رضا، وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد.

“مجلة لها”