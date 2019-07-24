لافروف: كل دول أمريكا اللاتينية ضد استخدام واشنطن للقوة العسكرية

لافروف: كل دول أمريكا اللاتينية ضد استخدام واشنطن للقوة العسكرية

موسكو – أجرت وسائل إعلام ناطقة باللغة الإسبانية منها RT، حوارا مطولا مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أجاب خلاله على أسئلة تخص ملفات شائكة تهم قارة أمريكا الجنوبية ومناطق حول العالم.

وقال لافروف إن كل دول أمريكا اللاتينية ضد استخدام واشنطن للقوة العسكرية.

وأشار إلى أن ما يجري في كوبا إصلاحات اقتصادية هامة وفق الدستور الجديد للبلاد، مشددا على أن العقوبات الأمريكية ضد كوبا غير قانونية، حيث أن 190 دولة تصوت كل عام ضدها.

وبخصوص الأزمة الفنزويلية، أكد لافروف أن موسكو مستمرة في الحوار مع جميع الأطراف في فنزويلا، مشيرا إلى أن الوضع يتغير نحو الأحسن ببدء الحوار.

وتطرق عميد الدبلوماسية الروسية إلى التوتر المتصاعد بين طهران وواشنطن، موضحا أن هناك أصوات في الولايات المتحدة تدعو “إلى الحل العسكري مع إيران وهذا سيكون خطيرا”.

وشد على أن إيران يجب أن “تكون جزءا من التسوية في المنطقة ولا يجب وضعها في مكان المتهم”.

المصدر: RT