إيطاليا – ذكرت تقارير صحفية أن الصربي، سيرغي ميلينكوفيتش – سافيتش، لاعب خط وسط فريق لاتسيو الإيطالي لكرة القدم، أصبح أقرب من أي وقت مضى للانضمام إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد.

ووفقا لصحيفة “Corriere dello Sport” الإيطالية، فإن مانشستر يونايتد مستعد لدفع 75 مليون يورو، مقابل ضم ميلينكوفيتش – سافيتش إضافة إلى 15 مليون يورو كمتغيرات، ورفع راتب اللاعب الصربي إلى 6 ملايين يورو سنويا، وبموجب عقد يمتد حتى العام 2024.

ويعتبر النرويجي أولي جونار سولشير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن ميلينكوفيتش – سافيتش هو بديل اللاعب الفرنسي بول بوغبا، الذي قد ينتقل قريبا إلى ريال مدريد.

وسجل سيرغي ميلينكوفيتش – سافيتش (24 عاما) خمسة أهداف في الموسم الماضي، إضافة إلى ثلاث تمريرات حاسمة، خلال 31 مباراة.

ومن المفترض أن يعلن مانشستر يونايتد، إضافة إلى اللاعب الصربي، الإعلان قريبا عن ضم المدافع الإنجليزي الدولي هاري ماغوير (26 عاما) من فريق ليستر سيتي الإنجليزي.

المصدر: وكالات