ما هو قرار المحكمة في قضية حبس تامر عاشور بتهمة التهرب الضريبي؟

ما هو قرار المحكمة في قضية حبس تامر عاشور بتهمة التهرب الضريبي؟

مصر – قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة الفنان تامر عاشور، في المعارضة المقدمة منه على الحكم الصادر ضده غيابيًا بالحبس سنة، والكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالتهرب الضريبي، لجلسة 30 سبتمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل للتصالح، وتقديم الأوراق والمستندات الدالة على ذلك.

كانت محكمة جنح التهرب الضريبي، عاقبت الفنان غيابيًا، بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.

وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبي بقيمة 183 ألفاً و269 جنيهاً؛ خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل مع شركة “أرت استديو، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وشركة روتانا للتوزيع الفني”.

وسائل اعلام مصرية