السودان – أفاد مراسل RT في السودان، بوجود أنباء عن محاولة انقلابية، فجر اليوم الأربعاء، وحملة اعتقالات في صفوف ضباط الجيش السوداني.

ونشرت وسائل إعلام سودانية، بعض أسماء ضباط الجيش الذين قيل إنه تم اعتقالهم، منهم رئيس الأركان المشتركة الفريق هاشم عبد المطلب، قائد المنطقة المركزية اللواء بحر، اللواء دكتور نصر الدين عبد الفتاح، واللواء عبد العظيم محمد الأمين قائد قوات الدفاع الشعبي.

ولم تصدر حتى الآن تصريحات رسمية في هذا الشأن.

وبحسب موقع “أخبار السودان”، فإن هذه المحاولة الانقلابية ليست الأولى ضد “المجلس العسكري السوداني”، إذ سبقتها محاولة في 13 يونيو الماضي، واعتقل الجيش على إثرها مجموعتين من الضباط الأولى مكونة من 5 ضباط، أما الثانية فعدد أفرادها 12 ضابطا.

المصدر: RT +”أخبار السودان”