عمان – بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس، الأربعاء، التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما بالعاصمة عمان، وفق تغريدة للديوان الملكي الأردني.

وجاء في التغريدة “جلالة الملك عبد الله الثاني يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس حيث جرى بحث التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين الجانبين”.

وقال الديوان الملكي، في بيان لاحق، تلقت الأناضول نسخة منه، بأن عاهل الأردن أكد لعباس وقوف بلاده بكل طاقاته وإمكاناته إلى جانب الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة والعادلة وإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد الملك عبد الله، وفق المصدر ذاته، ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والدائم، استنادا إلى حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

كما أكد ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس، مشيرا إلى أن الأردن مستمر بتأدية دوره التاريخي والديني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها ، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

وتم خلال المباحثات، التأكيد على رفض الأردن للممارسات الإسرائيلية الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، وهدم عشرات المنازل للفلسطينيين، وعلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف هذه الإجراءات التي تستهدف الهوية العربية للمدينة المقدسة.

وفي تصريحات صحفية، أكد عباس أهمية لقائه بملك الأردن، وبأن الجانبين يعملان “بشكل متواصل من أجل القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني”.

ويأتي اللقاء قبيل جولة شرق أوسطية لجاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع المقبل، تشمل إسرائيل و5 دول عربية، بينها الأردن.

الأناضول