دبي – تستضيف دبي العديد من الاحتفالات الرائعة خلال عيد الأضحى المبارك، وهذه السنة، تُحيي النجمة المتألقة نانسي عجرم حفلاً فنيّاً في مركز دبي التجاري العالمي، في 15 أغسطس. يُشارك نانسي في هذا الحفل المغنّي والملحّن سيف نبيل.

يُعدّ هذا الحفل المشترك لنانسي عجرم وسيف نبيل من أبرز حفلات العيد في دبي، حيث ستغني نانسي أجمل أغانيها الجديدة والقديمة مثل “يا طبطب” و”بدنا نولّع الجو”، و”إنت إيه” وغيره، وسيشاركها سيف بأرشيفه الفني وأحدث أغانيه “ليلة ورا ليلة”.

تُعدّ هذه السنة مُميّزة بالنسبة للفنانة نانسي عجرم حيث رُزقت خلالها بطفلة ثالثة في شهر فبراير .ستحصل عجرم خلال هذه السنة أيضاً على نجمة خاصّة بها في ممر المشاهير في دبي، وذلك إلى جانب مشاهير عالميين مثل “شاه روخان”، وجاكي تشان، و”بي تي إس” نجوم الـ”كي بوب”، وغيرهم.

لا تفوّت هذه الحفلة المميزة، حيث تتراوح أسعار التذاكر من 95 درهم للتذاكر العادية إلى 695 درهم للتذاكر الملكيّة. تابع جدول فعاليات دبي للاطلاع على فعاليات العيد في دبي أو نزّل التطبيق.

وكالات