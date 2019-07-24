إسرائيل – هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعملية عسكرية ضد قطاع غزة وتنفيذ ضربة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وقال نتنياهو، خلال كلمة ألقاها في مراسم إحياء ذكرى قتلى عملية “الجرف الصامد” في القدس: “نعمل على تحقيق التهدئة ولكننا نستعد لشن معركة.. أي عملية عسكرية واسعة النطاق ستسدد ضربة لحماس وللجهاد الإسلامي”.

وأضاف أن “هذه ستكون ضربة عسكرية لم تتلق حماس والجهاد مثلها. لا أستطيع الخوض في التفاصيل”.

وتابع نتنياهو قائلا: “شركاؤنا في هذه الاستعدادات والذين يجلسون هنا معنا يعلمون يقينا أن هذا ليس كلاما فارغا.. نريد التهدئة ونستعد للمعركة”.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بإعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى الفصائل الفلسطينية، وقال: “ملتزمون بإعادة كل من أورون شاؤول وهدار غولدين وأفيرا منغيستو وهشام السيد إلى أحضان عائلاتهم. لا أستطيع أن أعطي تفاصيل عن كل ما نقوم به ولكننا نقوم بأشياء كثيرة للغاية”.

المصدر: معا