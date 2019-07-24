وفاة ملاكم روسي آخر.. قبل يوم من فاجعة دادشيف

وفاة ملاكم روسي آخر.. قبل يوم من فاجعة دادشيف

روسيا – أعلن الاتحاد الروسي للملاكمة، عن وفاة الملاكم أرتيوم إغناتييف، عن عمر ناهز 36 عاما، عقب عودته للتو من معسكر تدريبي في مدينة مولوغا الروسية.

وقال الاتحاد في بيان له: “الاتحاد الروسي للملاكمة ينعى أسرة الرياضي وأصدقائه”.

وأوضح رئيس اتحاد الملاكمة في مقاطعة فولوغدا الروسية، سيرغي نازاروف ، في تصريحات لموقع “Gorodche.ru” أن وفاة إغناتييف جاءت بشكل مفاجئ، فهو كان يتمتع بصحة جيدة، وعاد لتوه من معسكر تدريبي في مولوغا، وكان يعمل مدربا وحكما في روسيا. وكان من الخطط ترشحه للحصول على ترخيص للتحكيم الدولي، والوثائق قيد التحضير بالفعل.

يذكر أن أرتيوم إغناتييف أحرز لقب بطل روسيا للناشئين، والميدالية البرونزية في بطولة روسيا للملاكمة للكبار، وحصل على استحقاق درجة الماسترز الدولية.

وجاءت وفاة إغناتييف قبل يوم من وفاة الملاكم الروسي الآخر، مكسيم دادشيف، الذي توفي إثر إصابة خطيرة تعرض لها خلال نزاله أمام خصمه البورتوريكي، سابريل ماتياس، يوم السبت الماضي، في مدينة “أوكسون هيل” بولاية ماريلاند الأمريكية.

المصدر : RT