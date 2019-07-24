الولايات المتحدة – يتوجه وفد أمريكي بارز إلى الصين، الاثنين المقبل، لإجراء أول مفاوضات تجارية مباشرة بين أكبر اقتصاديين في العالم، منذ انهيار المحادثات بينهما في مايو/ أيار الماضي، وفق وكالة بلومبيرغ.

وقالت بلومبيرغ إن الوفد يتكون من الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ومسؤولين بارزين أخرين.

ونقلت الوكالة عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قولها إن لايتهايزر وفريقا صغيرا سيتواجد في شنغهاي حتى الأربعاء، من الأسبوع المقبل.

كما نقلت عن مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية، أنه من المتوقع أن يتناول الاجتماع مناقشة واسعة للقضايا العالقة بين البلدين.

والجمعة الماضي، أجرى مسؤولون أمريكيون بارزون محادثات هاتفية مع نظراء صينيين، للمرة الثانية منذ يونيو/ حزيران الماضي.

واتفقت الصين والولايات المتحدة في يونيو/حزيران الماضي بقمة مجموعة العشرين التي انعقدت في أوساكا باليابان، على استئناف المحادثات التجارية وتجنب تطبيق رسوم إضافية.

وانهارت المحادثات بين الجانبين في مايو/ أيار الماضي، حيث “لا تزال هناك خلافات عميقة بين البلدين” وسط تحذير أمريكي أن المفاوضات ستكون “عملية طويلة ومشتركة”.

ودخل البلدان، في حرب تجارية منذ أكثر من عام، ما أبقى بشكوك من عدم اليقين في الأسواق المالية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

الأناضول