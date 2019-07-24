ألمانيا – أثبتت الدراسات أن الأغذية العضوية والطبيعية الخالية من المواد الكيماوية التي يتم زراعتها في بيئتها الطبيعية تحتوي على فوائد طبية تساعد على تحسين الصحة بشكل كبير وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض وحتى الشفاء من بعضها، ومن أهم الأغذية الصحية بحسب التصنيف العلمي:

المشمش

يشير اللون الجميل لهذه الفاكهة إلى وجود الكاروتينات المضادة للأكسدة التي ترتبط بشكل وثيق بالوقاية من السرطان. ويحتوي المشمش أيضاً على نسبة عالية من الحديد والبوتاسيوم الأساسيين لدعم وظائف الأعصاب والعضلات، كما أنها تساهم في الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي وتوازن السوائل في الجسم.

الخرشوف

يعتبر الخرشوف من أكثر أنواع الخضار الغنية بعنصر السيليمارين الذي يساهم بفعالية كبيرة في تجنب الإصابة بمرض سرطان الجلد، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تحصن الجسم ضد هذا السرطان عموماً.

الهليون

يساعد الهليون الجسم في التخلص من السوائل الزائدة والأملاح، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك وفيتامين B الذي يساعد في التخلص والحد من التوتر.

الشعير

واحد من أطباق الجدة الشهية الصحية والغنية بالألياف القابلة للذوبان التي أثبت العلم أنها تخفض نسبة الكوليسترول في الدم وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية والشرايين.

وكالات