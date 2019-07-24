ليبيا – رأى المستشار الدبلوماسي لرئاسة الوزراء الايطالية السفير بيترو بيناسي أن الاحداث في الاسابيع الماضية التي تظهر تعسر عملية ما وصفه بـ”الهجوم على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) في ليبيا تؤكد على أن الحل العسكري المدعوم من بعض الدول تحت ستار مكافحة الإرهاب لتحقيق الاستقرار في البلاد يحقق نتيجة عكسية، على حد قوله.

بيناسي قال خلال ندوة بالعاصمة روما قبل إنطلاق مؤتمر السفراء الايطاليين وفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية اليوم الأربعاء :”إن فرضية استئناف خارطة الطريق السياسية أصبحت أمراً أكثر صعوبة من خلال حقيقة أن اللاعبين الرئيسيين خليفة حفتر وفائز السراج لم يعد بإمكانهما العودة إلى طاولة المفاوضات”.

وأعاد المستشار الدبلوماسي لرئاسة الوزراء التأكيد على أن الحل الوحيد الممكن الذي تراه إيطاليا هو الحل السياسي ، مضيفاً أن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي وضع منذ البداية ليبيا في قلب سياسته الخارجية وكان الزعيم العالمي الوحيد الذي يزور طرابلس وطبرق وبنغازي،وقال:”مع مؤتمر باليرمو تم إطلاق مسار والذي وصل بعد لقاء أبو ظبي بين حفتر والسراج إلى الميل الأخير، علينا إعادة هذا المسار السياسي بأن نجمع حول طاولة الحوار ليس الليبيين فقط بل أيضًا ممثلين آخرين”.