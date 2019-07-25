انجلترا – أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، الخميس، التعاقد مع الإسباني داني سيبايوس على سبيل الإعارة، لموسم واحد قادمًا من ريال مدريد، دون الإفصاح عن أي تفاصيل مادية.

ووفقًا لبيان منشور على موقع أرسنال الرسمي، “ينضم إلينا لاعب خط الوسط الإسباني داني سيبايوس على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من ريال مدريد”.

وأضاف النادي أن اللاعب سيرتدي رقم (8) مع الفريق.

وفي تصريح لمدرب الفريق لموقع النادي، قال الإسباني أوناي إيمري: “متحمسون لرؤية داني ينضم إلينا، إنه لاعب موهوب يتمتع بقدرات كبيرة وإبداع ودقة”.

سيبايوس (22 عامًا)، خاض 13 مباراة في الدوري الإسباني (الليغا) الموسم الماضي، وانضم إلى فريق الشباب في إشبيلية عام 2004 وهو في الثامنة وانتقل بعد ذلك لريال بيتيس حيث وقع أول عقد احترافي له في 2014، ثم انتقل عام 2017 لريال مدريد.

الأناضول