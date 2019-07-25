بروكسل – فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع يوم الخميس، مع صدور تقارير قوية من شركات روش لصناعة الأدوية وإيه.بي إنبيف لصناعة الجعة وإل.في.إم.إتش للسلع الفاخرة، وذلك قبل قرار البنك المركزي الأوروبي المرتقب بخصوص أسعار الفائدة.

ومن شبه المؤكد أن البنك المركزي الأوروبي سيقدم على مزيد من التيسير للسياسة النقدية يوم الخميس، لكن السؤال الأكبر هو ما إذا كان سيتمهل في تحركاته على مدى عدة أشهر أم سيتخذ خطوة كبيرة مرة واحدة. ومن المتوقع أن يتخذ القرار في الساعة 1145 بتوقيت جرينتش، تعقبه كلمة لرئيس البنك ماريو دراجي في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

وصعد سهم انهاوزر بوش إنبيف أكبر شركة لصناعة الجعة في العالم 3.7 بالمئة بعدما فاقت نتائجها الفصلية التوقعات بدعم من أسرع وتيرة نمو لمبيعات البيرة في خمس سنوات.

وارتفع سهم روش السويسرية لصناعة الأدوية 1.1 بالمئة، بعدما رفعت الشركة توقعاتها لمبيعات العام بأكمله، بينما زاد سهم نوكيا لصناعة معدات شبكات الاتصالات بعد إعلانها عن ارتفاع مفاجئ في أرباح الربع الثاني.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0707بتوقيت جرينتش.

وساعدت أسهم السلع الفاخرة المؤشر الرئيسي لبورصة باريس على الصعود 0.7 بالمئة محققا أداء أفضل من السوق الأوروبية. وتقدمت أسهم إل.في.إم.إتش وهيرمس وكيرينج بنسب تراوحت بين 0.7 بالمئة و2.2 بالمئة، في حين صعدت أسهم مونكلير المنتجة للسترات نحو أربعة بالمئة.

رويترز