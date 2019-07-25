فرنسا – افاد تقرير صحفي كتالوني، اليوم الخميس، إن النجم البرازيلي داني ألفيس، الظهير الأيمن السابق لباريس سان جيرمان، تواصل مؤخرًا مع جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة.

وبحسب صحيفة “سبورت”، فإن ألفيس تحدث مع بارتوميو بشأن إمكانية عودته لصفوف البارسا، بعدما رحل عن سان جيرمان حيث رفض تجديد عقده.

وأضافت الصحيفة: “بالفعل بارتوميو رفع هذا الخيار إلى الأمانة الفنية للنادي، لاتخاذ القرار حول استعادة ألفيس مرة أخرى”.

وناقش البارسا فكرة بيع نيلسون سيميدو، هذا الصيف، مقابل 50 مليون يورو، وضم ألفيس دون تكلفة، لكن الأمانة الفنية رفضت هذا الخيار، نظرًا لتقدم البرازيلي في العمر (36 عاما).

يُذكر أن ألفيس لم يحسم مصيره حتى الآن، لكنه يملك على الطاولة عدة عروض مختلفة، بعدما تألق مع منتخب البرازيل في كوبا أمريكا، وتم اختياره كأفضل لاعب في البطولة.

المصدر : كووورة