أبوظبي – تباين أداء البورصات العربية للجلسة الرابعة على التوالي، في نهاية تداولات الخميس، رغم صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة (13:51 تغ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم سبتمبر/ أيلول بنسبة 0.89 بالمئة أو 56 سنتا إلى 63.74 دولارا للبرميل.

فيما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي “نايمكس” سبتمبر/ أيلول بنسبة 0.79 بالمئة أو ما يعادل 44 سنتا لتصل عند 56.32 دولارا للبرميل.

في الكويت، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.55 بالمئة إلى 6080 نقطة، فيما زاد المؤشر الأول بنسبة 0.66 بالمئة إلى 6706 نقطة، وارتفع المؤشر الرئيس بنحو 0.23 بالمئة إلى 4846 نقطة.

وارتفعت بورصة أبوظبي بنسبة 0.57 بالمئة إلى 5387 نقطة، مواصلة مكاسبها للجلسة الثامنة على التوالي، مع ارتفاع أسهم الطاقة والعقارات والاتصالات والبنوك.

فيما انخفضت بورصة دبي بنسبة 0.18 بالمئة إلى 2850 نقطة، بعد ارتفاعات دامت ثلاث جلسات متتالية، مع تعرض الأسهم لعمليات جني أرباح لا سيما في قطاع البنوك مع انخفاضها بنسبة 0.47 بالمئة.

وزادت بورصة البحرين بنسبة 0.46 بالمئة إلى 1522 نقطة، بدعم مكاسب أسهم البنوك التجارية والصناعة والخدمات والاستثمار.

وارتفعت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.38 بالمئة إلى 8819 نقطة، بدعم مكاسب الأسهم القيادية في قطاع البتروكيماويات.

في المقابل، انخفضت بورصة مصر مع تراجع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.79 بالمئة إلى 13510 نقطة، بضغط عمليات بيعية للمؤسسات العربية والأجنبية.

ونزلت بورصة مسقط بنسبة 0.27 بالمئة إلى 3754 نقطة، مع تراجع أسهم “النهضة للخدمات” بنسبة 5.06 بالمئة و”الأنوار القابضة” بنسبة 3.16 بالمئة و”الأنوار للسيراميك” بنسبة 2.06 بالمئة.

وهبطت بورصة الأردن بنسبة 0.26 بالمئة إلى 1880 نقطة، مع انخفاض أسهم “البطاقات العالمية” بنسبة 5.9 بالمئة و”آفاق للطاقة” بنسبة 2.12 بالمئة و”بنك الأردن” بنسبة 0.92 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

الكويت: بنسبة 0.66 بالمئة إلى 6706 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.57 بالمئة إلى 5387 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.46 بالمئة إلى 1522 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.38 بالمئة إلى 8819 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

مصر: بنسبة 0.79 بالمئة إلى 13510 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.27 بالمئة إلى 3754 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.26 بالمئة إلى 1880 نقطة.

دبي: بنسبة 0.18 بالمئة إلى 2850 نقطة.

الأناضول