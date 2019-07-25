ليبيا – أكدت عضو مجلس النواب ابتسام الرباعي أن التدخل التركي- القطري أصبح يهدد الأمن والسلم في الشارع الليبي ويمارس عمليات القتل والدمار من خلال الأسلحة والتمويل المرسل منه إلى التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تسيطر على العاصمة طرابلس.

الرباعي قالت في حوار خاص مع موقع “أخبار اليوم ” المصري اليوم الخميس إن المجلس بصدد تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن ضد تركيا وقط، بسبب التدخل السافر في الشأن الليبي.

وطالبت النائبة مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل لوقف هذا التدخل الذي يزيد من زمن الأزمة الليبية ويعرقل جهود المصالحة والتسوية السياسية بسبب خوف تركيا وقطر على ضياع مشروعيهما الاستعماري في ليبيا.

كما دعت إلى ضروة تسلم مصر للملف الليبي بالكامل حتى تنعم ليبيا بالاستقرار والأمن،مؤكدة أن الوقت حان لكي تلعب القاهرة دورها المحوري في الأزمة الليبية.

وفيما يلي نص الحوار:-

س/ القاهرة قدمت الكثير من المبادرات لتقريب وجهات النظر والعمل على حل الأزمة الليبية، ما تعليقكم؟

ج/ مصر صاحبة الفضل على استقرار المنطقة العربية وكلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي فى أكثر من مناسبة بضرورة الحفاظ على الأمن القومي العربي لم تأت من فراغ بل كان الرئيس السيسي حريصا على إيصال تلك الرسالة للجميع مفادها أن الدول العربية لا يمكن المساس باستقرارها أو التلاعب بشعوبها.

ومن ثم فإن الموقف المصري من الأزمة الليبية واضح وقائم على ضرورة توحيد الصف الليبي ومكافحة التنظيمات والجماعات الارهابية، والعمل على قيام المؤسسات القومية التي تعتبر أساس بناء مقومات الدولة، واختيار القاهرة كأول محطة خارجية يعقد فيها نواب من البرلمان اجتماعات لتقريب وجهات النظر يحسب للشقيقة مصر وقيادتها الحكيمة من خلال مواصلة دورها في بحث جميع الحلول لحل الأزمة الليبية.

ومن ثم جاءت زيارة وفد البرلمان الليبي إلى مصر لتعكس مدى عمق العلاقات بين البلدين وحرص الجانب المصري على دعم ليبيا، والاستماع إلى أعضاء البرلمان الليبي حول مستجدات الأوضاع أمر طيب وجاء بنتائج ناجحة بخلاف ذلك تبنت القاهرة عدة مبادرات سابقة منها توحيد المؤسسة العسكرية وفتح قنوات اتصال مع جميع الأطراف لحل الأزمة بالإضافة إلى اجتماعات دول الجوار الليبي وهي مصر وتونس والجزائر لبحث الأزمة الليبية.

بل إنني أطالب مصر أن تتسلم الملف الليبي كاملا لتكون مسؤولة عنه أمام العالم حتى تصل بنا إلى الاستقرار والأمان وأن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي قادرة على حل تلك الأزمة من خلال تجاربها السابقة في حل مثل تلك الإشكاليات.

س/ أعضاء مجلس النواب الليبي الذين شاركوا مؤخرا في اجتماعات القاهرة.. هل يمثلون كافة التيارات الليبية؟

ج/ بكل تأكيد، كان هناك أكثر من 70 نائبا من مجلس النواب الليبي ممن شاركوا في مبادرة توحيد الصف الليبي التي استضافتها القاهرة وخير دليل أن اعضاء مجلس النواب هم 170 نائبًا، مما يعني أن الذين شاركوا يمثلون نسبة كبيرة بل هم الذين يحظون بتأثير كبير في العملية السياسية في البلاد وأيضا هم ممثلون لمن لم يحالفهم الحظ في حضور تلك الاجتماعات.

بل أن هناك اعضاء محسوبون على حكومة الوفاق التي يترأسها فائز السراج كانوا ضمن الحضور وحظيت طرابلس وحدها بأكثر من 5 نواب، مما يعني أن هناك توافقاً بين جميع أعضاء مجلس النواب الليبي على تجاوز جميع الخلافات والوصول إلى نقطة التقاء مشتركة تخدم القضية الليبية وتصل بها إلى حلول سلمية توقف نزيف الحرب والقتال بين أبناء الشعب الواحد.

س/ ما هى قراءتكم لما انتهت إليه اجتماعات القاهرة وما صدر من بيان توافقي بين أعضاء البرلمان الليبي لحل الأزمة الليبية؟

ج/ حققت اجتماعات القاهرة نجاحا كبيرا بل أن النتائج التي خرجنا بها لم تكن ضمن التوقعات وبحسب الاتفاق الذي تم بين جميع الأعضاء من مختلف التوجهات السياسية الليبية توصلنا إلى ضرورة تفعيل عمل مجلس النواب ليقوم بدوره على أكمل وجه من خلال توحيد الصف الليبي.

كما أن اتفاق النواب على ضرورة التأكيد على وحدة ليبيا وسيادتها على كامل أراضيها واعتبار ذلك خطاً احمر لا يمكن التنازل عنه بأى حال من الأحوال يعتبر من أسس نجاح المبادرة المصرية حيث أن هذا الأمر يقف بالمرصاد ضد دعوات ونعرات خرجت تؤيد فكرة تقسيم ليبيا الى شرق وغرب ومن ثم فإن هذا الاتفاق يبدد أحلام هؤلاء الذين لا يهمهم مصلحة ليبيا وشعبها بقدر الحفاظ على مصالحهم الشخصية ومكاسبهم على حساب الشعب الليبي بالإضافة إلى تأكيد البيان الختامي على أن حل الازمة الليبية يكون من خلال مجلس النواب الليبي بصفته السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة بالبلاد من قبل الشعب والممثل الشرعي له أمر ليس فيه مناقشة.

حيث إن البرلمان الليبي يعتبر السلطة التشريعية الوحيدة فى البلاد وكل ما سواه هي كما ذكرت من قبل أجسام تنهش في الجسد الليبي وتريد تقسيمه إلى دويلات.

س/ لكن تم الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية هل يوافق السراج على التخلى عن السلطة؟

ج/ ما اتفق عليه الجميع يلزم جميع الأطراف، السراج جاء من قبل المجتمع الدولي وليس مجلس النواب ووجوده في السلطة من خلال اتفاق الصخيرات الذي لم يصدق عليه من قبل مجلس نواب الليبي، ولم يتم تضمين هذا الاتفاق ضمن الإعلان الدستوري الليبي، لكننا ارتضينا بالأمر الواقع تحسبا لحل الأزمة الليبية ومن ثم فإن الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية ينطبق على الجميع لوضع خارطة لحل القضية وفق جدول زمني محدد وآليات تنفيذ واضحة، وإذا أراد رئيس حكومة الوفاق الوطني تجنيب شعبه مزيدا من إراقة الدماء عليه أن يستجيب لأي مبادرة وطنية تحمي البلاد من التقسيم والدمار.

بل أن اجتماعات القاهرة توصلت إلى ضرورة مدنية الدولة والعمل وفق ما تضمنه الاعلان الدستوري من أجل الاستقرار السياسي.

س/ هل هناك اجتماعات مرتقبة للبرلمان الليبى بعد لقاءات القاهرة؟

ج/ بكل تأكيد وبعد المبادرة المصرية من قبل اللجنة المصرية المعنية بالشأن الليبي سيتم دعوة كافة النواب الذين لم يحضروا اجتماع القاهرة وذلك لاستكمال النقاشات لحل الأزمة الليبية بما يحفظ سلامة الليبيين ويحقق الاستقرار والسلام والوئام المجتمعى والعودة للحوار السلمي فى ظل سيادة الدولة وربما تحتضن القاهرة الاجتماع الثانى لأعضاء مجلس النواب الليبي أو دولة تونس، لكن هناك اتجاهاً لعقد هذا اللقاء في أي مدينة ليبية يتم التوافق عليها، وذلك تنفيذا لما تم الاتفاق عليه بضرورة أن يتولى مجلس النواب الحل السلمي في البلاد وحسم كل الاشكاليات التي تعوق تحقيق الأمن والسلام السياسي في ليبيا.

س/ لماذا لا يعقد البرلمان جلساته في مقره ببنغازي؟

ج/ المقر موجود ومؤمن بالكامل بل هناك مقر للبرلمان في مدينة طبرق لكن بعض النواب في فترات سابقة اعتذروا عن حضور الجلسات بحجة صعوبة الوضع الأمني خاصة عند انتقالهم من جميع المدن الليبية لكنني أؤكد أن الشرق الليبي والجنوب يحظى بدرجة كبيرة من الاستقرار الأمني بعد نجاح الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في دحر جميع التنظيمات والمليشيات الإرهابية في بنغازي ودرنة والكثير من مدن الشرق.

س/ هل حظيت اجتماعات القاهرة بنتائج طيبة ترضى جميع الأطراف التي حضرت مؤخرا؟

ج/ بالفعل لقد تحقق ما كنا نصبو إليه ونجحت المبادرة المصرية في لم الشمل الليبي تحت راية البرلمان ومنذ فترة كبيرة لم يجتمع أعضاء البرلمان الليبي نظرا للظروف الأمنية هناك وعندما جاءت مبادرة القاهرة للم الشمل وافقنا على الفور خاصة أن الوفد الليبي الذي شارك في تلك الاجتماعات كان يمثل جميع الأطراف السياسية من الشرق والغرب والجنوب الليبي بل أن هناك اكثر من 5 ممثلين من العاصمة طرابلس ويكفي أن الجميع وعلى قلب رجل واحد اتقفوا على ضرورة توحيد الصف الليبي والحفاظ على وحدة التراب الليبي باعتباره خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه بخلاف الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تدير الملف السياسي في البلاد.

كما اتفق الحضور على ضرورة تصدر مجلس النواب أي حلول سياسية في البلاد باعتباره الممثل الشرعي الوحيد المنتخب من قبل الشعب الليبي.

س/ هناك انتقادات وجهت لبعثة الأمم المتحدة وفشلها فى حل الأزمة الليبية، ما تعليقكم؟

ج/ بالفعل هناك اخفاقات كثيرة منذ مجئ تلك البعثة الى الاراضي الليبية بعد ثورة 2011 وبداية من اتفاق الصخيرات الذى انتج حكومة الوفاق التى لا تحظى بشعبية داخل الشعب الليبي ولم يصدق عليها من قبل البرلمان الليبي بل بالإضافة إلى ذلك أن بعثة الأمم المتحدة ومنذ تدخلها لحل الازمة الليبية لم تتوصل إلى أي طريق لوقف الصراع خاصة ما تقوم به الجماعات والتنظيمات المسلحة في ليبيا بل كثيرا ما وجهت انتقادات لتدخل الجيش الليبي في حربه ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية لفرض الأمن والأمان كما حدث في مدن الشرق الليبي والجنوب.

س/ ماذا عن التدخل (التركي – القطري) في ليبيا وما موقف مجلس النواب منه؟

ج/ التدخل التركي- القطري لم يكن خافيا على احد ويمارس دوره الاستعمارى منذ ثورة 2011، بل الآن اكثر شراسة من ذي قبل حيث أصبح هذا التدخل علنا وامام جميع دول العالم دون استحياء بل ان هذا التدخل السافر يتحمل مسألة تدهور الأمور وزيادة تعقيدها ، والغريب ان المجلس الدولي لم يعترض ولم يدين تدخل تركيا وقطر فى الأزمة الليبية بل لم يندد او يطالب تركيا بوقف ارسال الأسلحة والعتاد العسكرى للتنظيمات والجماعات الارهابية في العاصمة طرابلس وهو الأمر الذى بات غير منطقي ولا يمكن السكوت عنه.

س/ هل هناك تحرك دولي من قبل مجلس النواب الليبي بشأن هذا التدخل؟

ج/ بالفعل، لقد خاطب المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب،كلاً من الأمين العام للامم المتحدة والرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته رئيس الدورة الحالية للاتحاد الافريقى وطالب البرلمان الليبي بضرورة وجود موقف دولى من هذا التدخل غير المقبول من قبل تركيا وقطر ولكننا نتمنى ايضا ان يكون هناك موقف عربى حازم ضد التدخل فى ليبيا وتقوده مصر التى لها ثقل كبير فى المجتمع الدولى لوقف هذا التدخل السافر.

س/ هل اجتماعات البرلمان الليبى فى القاهرة تناولت التدخل التركي – القطري في الازمة؟

ج/ هذه حقيقة خاصة بعد التصريحات العلنية التى اطلقها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والتي أكدت تورط تركيا المباشر في دعم الجماعات الارهابية في طرابلس بالسلاح والمال بالإضافة إلى الدور القطري في دعم المليشيات المسلحة بالمال والعتاد العسكري حتى تتفاقم المشكلة وتفشل جميع الحلول السلمية في استقرار ليبيا وفي القاهرة اتفق كل من شارك في توحيد الصف داخل البرلمان الليبي على ضرورة التصدي لأي تدخلات خارجية في الشأن الليبي من شأنها عرقلة جهود السلام ومنع تحقيق الاستقرار في ليبيا.