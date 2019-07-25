الأردن – أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مرسوما يقضي بتعيين اللواء يوسف الحنيطي رئيسا لهيئة الأركان المشتركة، اعتبارا من 24 يوليو 2019.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية “بترا” أن المرسوم قضى أيضا بإحالة الفريق الركن، محمود الفريحات، رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى التقاعد اعتبارا من التاريخ نفسه.

ووجه الملك الأردني الحنيطي في رسالة بالعمل على “تكثيف الجهود الرامية إلى تطوير القوات المسلحة وإعادة هيكلتها وتحديثها، وتعزيز وتطوير قدراتها لتواكب هذا العصر، ولتظل مضرب المثل في الكفاءة والقدرة والأداء المحترف”.

المصدر: بترا