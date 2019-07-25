بروكسل – أبقى البنك المركزي الأوروبي، الخميس، على سعر إعادة التمويل الرئيسي، الذي يحدد تكلفة الائتمان في الاقتصاد، دون تغيير عند 0.00 بالمائة.

وقال المركزي الأوروبي في بيان صادر اليوم، إنه أبقى على سعر الفائدة على الودائع عند(-0.4) بالمائة، وسعر الاقتراض الطارئ للبنوك لليلة واحدة عند 0.25 بالمائة.

وتوقع أن تظل أسعار الفائدة الرئيسة عند مستوياتها الحالية أو دونها، على الأقل، خلال النصف الأول 2020، طالما كان ذلك ضروريا لضمان استمرار الاقتراب المستمر من تحقيق معدل التضخم المستهدف، على المدى المتوسط .

ودفع تلميح المركزي الأوروبي استعداده لخفض الفائدة، إلى تراجع سعر صرف اليورو أمام العملات الرئيسية.

وبحلول (12.30 تغ)، هبط اليورو 0.29 بالمئة إلى 1.11 دولارا، و0.38 بالمئة إلى 120 ين ياباني، و 0.32 بالمئة إلى 0.889 جنيه استرليني.

ويعمل المركزي الأوروبي على ضمان استقرار الأسعار، مع هدف رفع التضخم إلى 2 بالمائة، بما يقطع الطريق على خطر الكساد.

وجاء في البيان: “إذا استمرت توقعات التضخم على المدى المتوسط دون المستهدف، فإن مجلس إدارة المركزي الأوروبي مصمم على التصرف، تماشيا مع التزامه بالوصول إلى معدل التضخم المستهدف.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي، إنه قد يلجأ إلى مزيد من السياسات التحفيزية النقدية، مثل خفض معدل الفائدة أو شراء مزيد من الأصول، حال عدم وصول معدل التضخم نحو المستهدف.

وارتفع معدل التضخم السنوي بمنطقة اليورو (19 دولة) إلى 1.3 بالمئة في يونيو/ حزيران 2019، مقابل 1.2 بالمئة في الشهر السابق له.

الأناضول