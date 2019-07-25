ليبيا – استقبل رئيس المجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين برفقة النائب الثاني فوزي العقاب وعضو المجلس صفوان المسوري أمس الأربعاء القائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا جوشوا هاريس.

المجتمعون ناقشوا وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس مستجدات الأوضاع في ليبيا بعد ماوصفه بـ”الإعتداء على طرابلس (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).

وإتفق الطرفان بحسب اعلام المجلس الاستشاري على أنه لا وجود لحل عسكري في ليبيا وعلى ضرورة استئناف العمل على الإصلاحات الاقتصادية والأمنية التي عرقلها ما وصفه بـ” العدوان”.