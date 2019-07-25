ليبيا – وجه القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة أمس الأربعاء كلمة إلى جنود وضباط وضباط صف القوات المسلحة الذين يخوضون معركة طرابلس.

المشير حفتر طمأن خلال كلمته التي تابعتها صحيفة المرصد جنود وضباط صف وضباط القوات المسلحة المتواجدون جنوب العاصمة وكل الليبيين الشرفاء بأن الموعد مع النصر الكبير وبلوغ الهدف قد اقترب.

وأضاف :”الهدف الذي قدم الشعب من أجله قوافل الضحايا والجرحى من أبنائه من رفاق لكم كانوا بالأمس القريب معكم جنباً إلى جنب تواجهون معاً عدواً متوحشاً لم يسبق أن شهدت الأرض له مثيلاً في طغيانه وبشاعة جرائمه واستخفافه بقيمة الإنسان خليفة الله في أرضه حتى قسمتم ظهره ونكستم رايته، راية التوحش والرعب”.

وأشار إلى أن :”الهدف الذي يتطلع إلى بلوغه كل الليبيين الأحرار بعد طول انتظار قد اقترب وبعدما تجاوزت بهم المعاناة وحياة القهر والبؤس حدود الصبر والتحمل وليس لهم من أمل في بلوغه بعد الله إلا أنتم، فأنتم الحصن المنيع الذي يحرق كل من يعتدي على كرامة شعبنا ويعمل على تركيعه وإذلاله وجعل حياته شقاءً وبؤساً”.

وقال “تحرير بلادنا من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها حتى لا تبقى فيها حبة تراب واحدة يجرؤ الإرهاب أن يدنسها هو هدفنا لتصبح ليبيا بلداً آمناً مستقراً ويحيا شعبنا حراً أبياً مطمئناً يرسم خارطة مستقبله بإرادته الحرة وينعم بما منّ الله عليه من خيرات ونعم بعد هذه المسيرة النضالية الظافرة نحو هذا الهدف السامي النبيل”.

وقال إن الشعب والجيش سيرفعان معاً راية النصر في قلب العاصمة قريباً معلنين تحريرها والإنتصار على الإرهابيين وأعوانهم وكل من حمل السلاح ليرعب المواطنين ويعتدي على حرماتهم وأملاكهم وينال من كرامتهم لتصبح طرابلس مدينة السلام للمقيمين فيها وتستعيد دورها ومكانتها عاصمة لكل الليبيين وتعمل مؤسسات الدولة فيها من دون ابتزاز أو تهديد وحين يتقدم الجيش قريباً وينتشر في ميادينها وشوارعها وأزقتها ليكسّر قيدها ويفك أسرها.

وقدم المشير حفتر توصيات لوحدات القوات المسلحة عند دخولها إلى قلب العاصمة قائلاً :”حافظوا على سلامة إخوانكم في العاصمة وبيوتهم حرصكم على والديكم وأبنائكم وبيوتكم ولا تأخذكم رأفة أو شفقة بمن ضل السبيل وأغواه الشيطان وأخذته العزة بالإثم ورفع السلاح ليصدكم عن تحرير طرابلس درة ليبيا وعاصمتها الجريحة وحافظوا على مرافقها ومنشآتها والتزموا بما يصدر عن قادتكم من تعليمات ولا تعدوا واتقوا الله حق تقاته اتقوا الله في أنفسكم وفي اخوانكم وفي شرفكم العسكري واعلموا أن الله مع الصابرين وأنه لا غنيمة إلا النصر وما النصر إلا من عند الله”.