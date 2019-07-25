ليبيا – قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب إن زيارة الوفد البرلماني إلى الولايات المتحدة للقاء عدد من المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب وعدد من أعضاء الكونجرس الأميركي مرتبطة بتوضيح ما يجري في ليبيا.

الميهوب أوضح في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” اليوم الخميس أن الزيارة تهدف لإطلاع واشنطن على الجرائم التي ترتكبها جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا.

وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي إلى أن الوفد سيطلع المسؤولين الأميركيين على الجرائم التركية والقطرية بحق أبناء الشعب الليبي.