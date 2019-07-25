بعد أن كادت تخسر حياتها ووجهها… ريهام سعيد: “حدثت معجزة”

بعد أن كادت تخسر حياتها ووجهها… ريهام سعيد: “حدثت معجزة”

مصر – أعلنت الإعلامية ريهام سعيد انتهاء أزمتها الصحية، بعدما سمح لها الطبيب بممارسة حياتها بشكل طبيعي.

زفت ريهام الخبر لجمهورها بنشرها صورة لها عبر حسابها على “إنستغرام”، مؤكدة أن ما حدث معها معجزة بسبب دعائهم لها.

وتلقت ريهام سعيد تعليقات كثيرة من أصدقائها الفنانين، الذين عبروا عن سعادتهم لمرور أزمتها الصحية بسلام.

الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين كتب لها قائلاً: “حمد الله على السلامة”، فيما كتبت لها المذيعة سالي عبد السلام: “حمد الله على سلامتك حبيبتى ربنا يبعد عنك أي شر كلنا بندعيلك وهنفضل ندعيلك يا رب العافية قبل المرض والعفو قبل الابتلاء ويخليكي لولادك”.

والممثلة رانيا محمود ياسين كتبت لها أيضاً: “حمد الله على سلامتك”، فيما تمنت نسرين أمين السعادة لريهام سعيد قائلة: “ألف حمد لله على السلامة يا حبيبتي وربنا يسعدك”.

وسائل اعلام مصرية