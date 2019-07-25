ليبيا – نفى المجلس التسييري لبلدية غات في بيان له تبعيته لحكومة الوفاق أو تأمين البلدية من قبل داخليتها ، مبيناً بأن جميع الكتائب العسكرية والمؤسسات والأجهزة الأمنية والشرطية منظوية بالكامل تحت الحكومة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب والقيادة العامة للقوات المسلحة .

بلدية غات أكدت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه على أنها لن تكون تحت ما وصفتها بـ”حكومة الاخوان والمليشيات المسلحة” الذين عاثوا في الارض فساداً .

كما شددت البلدية في ختام بيانها على رفضها التعامل مع من وصفتها بـ”حكومة الاعتمادات وسرقة المال العام التي تنتهج سياسة التجويع وشراء الذمم .