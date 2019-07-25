بوغدانوف يناقش مع وفد من “أنصار الله” الرؤية الروسية لتحقيق الأمن في اليمن والخليج

بوغدانوف يناقش مع وفد من “أنصار الله” الرؤية الروسية لتحقيق الأمن في اليمن والخليج

اليمن – بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مع وفد حركة “أنصار الله” الحوثية في اليمن، برئاسة محمد عبد السلام، الوضع في اليمن وضرورة معالجة الأوضاع الإنسانية الصعبة في البلاد.

وعقد اللقاء امس الأربعاء، وجرت خلاله مناقشة المسار السياسي واتفاق السويد والخطوات التي تم تنفيذها والتقدم فيها.

وقالت الخارجية الروسية في بيان، إنه “تم التركيز على الأوضاع العسكرية والسياسية والإنسانية في اليمن، وضرورة التوصل لتسوية وتحقيق حل شامل تحت رعاية الأمم المتحدة، بما في ذلك تنفيذ اتفاقية ستوكهولم، التي تم التوصل إليها بين اليمنيين في مشاورات أجروها في ديسمبر 2018”.

وأكد الجانب الروسي على “ضرورة تحقيق السلام الوطني الذي طال انتظاره في اليمن، فقط من خلال الوسائل السلمية، والتوصل لمصالحة وطنية من خلال عملية سياسية شاملة”

بالإضافة إلى ذلك، أكد الطرفان “أهمية اتخاذ تدابير عاجلة لتصحيح الأوضاع الإنسانية الصعبة في اليمن، وتوحيد الجهود في مكافحة الجماعات الإرهابية التي تحاول التغلغل في أراضي هذا البلد”.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية الدور الروسي على المستوى الإقليمي وانعكاسه على الوضع في اليمن من خلال تهدئة التصعيد ومنع المزيد من التوتر، كون اليمن يمثل النقطة الأساسية والمهيأة نحو التهدئة الإقليمية، وتشجيع بعض الدول في التقدم نحو الحل السياسي الشامل باليمن كجزء من التهدئة التي ستمثل انعكاسا إيجابيا على الوضع الإقليمي المتوتر.

واستعرض نائب وزير الخارجية الروسي، الرؤية الروسية لتحقيق الأمن في الخليج واليمن من خلال النشاط الدبلوماسي والحلول السلمية.

المصدر: “تاس”