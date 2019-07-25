ألمانيا – تأهل الصربي فيليب كراينوفيتش، الخميس، إلى ربع نهائي بطولة هامبورغ الدولية للتنس المقامة بألمانيا.

وتغلب كراينوفيتش على السلوفاكي مارتن كليزن في مباراة الدور الثاني للبطولة بمجموعتين لمجموعة، بواقع 6-7 و7-5 و6-1.

وتأهل أربع لاعبين الأربعاء لربع النهائي أيضًا وهم، الروسي أندري روبليف والفرنسي غيريمي شاردي والنمساوي دومينيك ثيم والجورجي نيكولوز باشيلاشفيلي.

وتعد بطولة هامبورغ، إحدى البطولات التابعة للاتحاد الدولي للتنس، حيث انطلقت فعالياتها الإثنين الماضي، لتنتهي في 28 يوليو/ تموز الجاري، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها مليونا و855 ألف دولار.

الأناضول