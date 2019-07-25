توقيف 6 آلاف مهاجر غير قانوني في اسطنبول والداخلية تنفي وجود مشاكل مع السوريين

توقيف 6 آلاف مهاجر غير قانوني في اسطنبول والداخلية تنفي وجود مشاكل مع السوريين

تركيا – أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن حملة ضد المهاجرين غير القانونيين في اسطنبول أدت إلى توقيف 6 آلاف شخص، بينهم سوريون، خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال الوزير في تصريحات لمحطة “إن.تي.في” التركية: “ننفذ عملية منذ 12 يوليو، قبضنا خلالها على أكثر من 6 آلاف شخص في اسطنبول نصفهم من أفغانستان”، مشيرا إلى وجود سوريين من بين الموقوفين لكن بدون تحديد عددهم.

وأضاف صويلو أنه “عندما نقبض على سوريين غير مسجلين، نعيدهم إلى مخيمات اللاجئين في محافظة هاتاي التركية الحدودية”.

واستدرك الوزير قائلا، إن “السوريين يختارون العودة إلى بلادهم طوعا إلى مناطق انحسر فيها القتال”.

وتستقبل تركيا أكبر عدد من اللاجئين السوريين الهاربين من مناطق القتال مقارنة بما استقبلته دول أخرى مجاورة، ويقدر عددهم بنحو 3.5 مليون شخص، ومعظمهم يحمل بطاقات “حماية مؤقتة”، لكنها تقيد حركتهم في المحافظة التي سجلوا فيها.

وشدد الوزير التركي على أن الحملة الحالية تستهدف المقيمين في اسطنبول بشكل غير قانوني، موضحا أن “مدينة اسطنبول يقطنها حاليا مليون و69 ألف مهاجر نظامي مسجلين لدى الجهات الرسمية، بينهم 547 ألف سوري يحملون بطاقة الحماية المؤقتة، و522 ألفا من جنسيات أخرى يقيمون عبر تذاكر إقامة”.

وتابع صويلو قائلا: “لا نعاني من مشاكل مع هذه الشريحة، إنما المشكلة مع المهاجرين غير النظاميين الذين يعيشون في اسطنبول وباقي المدن التركية، والذين لديهم قيود في ولايات أخرى”.

وأضاف أن “مسألة المهاجرين ليست مقتصرة على السوريين وحدهم، بل هناك موجة هجرة نظامية وغير نظامية باتجاه تركيا من أفغانستان وباكستان والعراق وإيران والمغرب واليمن وتونس والقارة الإفريقية”.

ويشرف على الحملة مكتب حاكم اسطنبول الذي تديره الحكومة المركزية في أنقرة.

المصدر: وكالات