ليبيا – ” ببالغ الحسرة ومنتهى الأسى و بقلوب يملأها الإيمان والخشوع ” بهذه العبارة نعت الرئاسة التونسية الرئيس محمد الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية قائلة بأن تونس تودع اليوم أحد أكبر رجالاتها وبُناتِها الذي نذر حياته لخدمة بلاده وأفنى العمر مُرابطا من أجلها حتى تكون وتظلّ حرّة منيعة مدنية متأصلة حديثة أبد الدهر.

وقالت الرئاسة في بيان النعي : ” لقد آمن الفقيد الكبير بتونس وببناتها وأبنائها وساهم إبان الاستقلال في كل المواقع السيادية في بناء الدولة وقرّب بعد الثورة بحكمته وصبره وسعة صدره بين النفوس والضمائر فجنّب شعبها ويلات التدافع والتصادم وقاد مرحلة الانتقال الديمقراطي وكان حريصا على بناء المؤسسات الدستورية واستكمالها ” .

وأضافت : ” في هذه الفاجعة وهذا الظرف الدقيق تدعو رئاسة الجمهورية الشعب التونسي كافة إلى الوحدة الصماء والصبر والتكاتف والالتفاف حول مؤسساته الدستورية صوناً لمستقبل تونس وحاضرها ” .

وتضرعت الرئاسة لرئيس الجمهورية الراحل محمد الباجي قايد السبسي، بالدعاء وبالصبر لأهله وشعبه على فراقه داعية الله أن يرزق تونس من مَعْدَنِهِ رجالا يتفانون في خدمتها ويفنَوْنَ فَتَحفَظ ذكراهم أبد الدهر.

يشار إلى أن السبسي كان قد نُقل أمس الأربعاء إلى المستشفى العسكري في تونس العاصمة مجدداً إثر وعكة صحية طارئة ألمّت به بعد أيام قليلة من تماثله للشفاء من وعكة مشابهة قبل أن يفارق الحياة صباح اليوم الخميس على تمام الساعة 10:25 صباحاً بالتوقيت المحلي لتونس .

المرصد – متابعات