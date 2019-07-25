ليبيا – رأت السفيرة الإيطالية لدى الأمم المتحدة ماريانجيلا زابيا أن الأزمة في ليبيا هي نتيجة تداخل مختلف التعقيدات والتعارض المستمر بين الأطراف الفاعلة الكبرى فضلاً عن البعد الإقليمي وعدم اليقين في السياسة الأمريكية بشأن التعامل مع الوضع في ليبيا.

زابيا قالت في ندوة تسبق إنطلاق مؤتمر السفراء الايطاليين أمس الاربعاء وفقاً لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية :” إنّ هذا التعقيد عطّل مجلس الامن التابع للأمم المتحدة ولكنه مكان يستمر فيه الحوار”.

وأشارت السفيرة الايطالية إلى أن مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة أمام مهمة شائكة ومن المهم أن يتم دعمه كما نضمن دعم متواصل للأمم المتحدة في ليبيا،على حد قولها.

زابيا تناولت خلال حديثها ثلاثة مخاطر وهي الإرهاب وعمليات المرور غير المنضبطة ومناطق عدم الاستقرار التي تمتد بعيدا إلى خارج ليبيا.