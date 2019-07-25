موسكو – وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس، على مرسوم بشأن إلغاء بعض التدابير الاقتصادية المفروضة على تركيا، حيث أصبح الآن بإمكان فئات محددة من الأتراك زيارة روسيا دون تأشيرة سفر.

وبموجب المرسوم الجديد بات بإمكان الأتراك، الذي يحملون جوازات سفر رسمية وخاصة، القيام برحلات إلى روسيا دون الحصول على تأشيرة سفر، لكن التأشيرة ما تزال مطلوبة لحملة الجوزات العادية.

وأوعز المرسوم لوزارة الخارجية الروسية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق المرسوم الجديد، وإخطار وزارة الخارجية التركية بتعليمات السفر الجديدة.

وكانت موسكو قد علقت في 2016 بعد إسقاط سلاح الجو التركي قاذفة روسية فوق سوريا العمل باتفاقية وقعتها مع أنقرة في 2010 كانت تسمح للمواطنين الأتراك بدخول روسيا دون تأشيرة والإقامة على الأراضي الروسية لمدة أقصاها 30 يوما.

المصدر: “تاس”